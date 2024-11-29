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Суд вновь постановил обеспечить безостановочный проезд по путепроводу в Соколовке
Решение может быть обжаловано.

Арбитражный суд Центрального округа оставил в силе решение Рязанского арбитражного суда о безостановочном проезде в часы пик по платному путепроводу в Соколовке. Информацию опубликовали в картотеке Арбитражных дел.

В решении суда отмечается, что определение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции следует оставить без изменения, а кассацию — без удовлетворения.

Кассацию собственник путепровода в Соколовке ЗАО «Инвестиционная компания «РПД-Рязань» подавал из-за того, что считает, что договор, заключенный с мэрией, не предусматривает обеспечения возможности оплаты проезда без полной остановки транспортных средств до 2017 года.

Решение может быть обжаловано.

Напомним, мэр Рязани Виталий Артемов заявил, что вопрос о безостановочном проезде на платном путепроводе в Рязани решается. По его словам, в 2017 году собственник платного путепровода должен был организовать безостановочный проезд, но не сделал этого.

В 2023 году администрация Рязани через суд требовала сделать проезд в часы пик на путепроводе в Рязани свободным.

В апреле 2024 года суд обязал собственника платного путепровода обеспечить свободный проезд в часы пик. Он пытался обжаловать решение.