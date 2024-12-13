Рязанцам назвали точную дату включения новогодней иллюминации

Праздничные огни зажгут 27 декабря.

Рязанцам назвали точную дату включения новогодней иллюминации. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на МЦУ.

Праздничные огни зажгут 27 декабря. К этому дню также должны закончить установку арт-объектов.

В этом году дополнительно украсят пешеходный мост в Нижнем городском парке. В городе также появятся световые арки и украшенные фонтаны.

Ранее сообщалось, что иллюминацию включат во второй половине декабря. Рязанская мэрия анонсировала программу новогодних мероприятий.