Новогоднюю иллюминацию в Рязани включат во второй половине декабря

В Лесопарке у резиденции Деда Мороза появятся сани волшебника, на Московском шоссе гостей будут встречать полярные медведи.

Новогоднюю иллюминацию в Рязани включат во второй половине декабря. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на муниципальный Центр управления.

Отмечается, что ели и арт-объекты в городе уже устанавливают.

В Лесопарке у резиденции Деда Мороза появятся сани волшебника, на Московском шоссе гостей будут встречать полярные медведи.

Напомним, ранее стало известно, что в Рязани не будет новогоднего концерта и фейерверка.