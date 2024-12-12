Рязанская мэрия анонсировала программу новогодних мероприятий
Праздничные события запланированы с 20 декабря по 7 января.
Рязанская мэрия анонсировала программу новогодних мероприятий. Информация размещена на сайте горадминистрации.
Праздничные события запланированы с 20 декабря по 7 января. По данным ведомства, они будут объединены темой русской зимы в творчестве художников и поэтов.
Открытие пройдет в Лесопарке 20 декабря. Жителям также напомнили о работе резиденции Деда Мороза и «Творческой лаборатории зимы» с мастер-классами.
Площадками проведения праздников станут Лыбедский бульвар, Рязанская ВДНХ и Нижний городской сад. Также будут задействованы МКЦ, ЦПКиО, арт-центр «Город», ДК «Приокский», КДЦ «Октябрь», «Вдохновение» и другие городские пространства.