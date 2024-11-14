В Рязани начали устанавливать новогодние ели

Первый праздничный атрибут собирают в Лесопарке рядом с резиденцией Деда Мороза.

В Рязани начали устанавливать новогодние ели. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Первое искусственное праздничное дерево собрали в Лесопарке рядом с резиденцией Деда Мороза. Отмечается, что в ближайшее время на него повесят гирлянду и приведут в порядок арт-объекты.

В мэрии добавили, что установка новогодних украшений для областного центра будет продолжена и на других площадках. Более 35 елей разместят в парках и на общественных территориях. Завершить работы и подключить иллюминацию на центральных площадях должны во второй половине декабря.