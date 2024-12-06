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Власти Рязани отказались от новогодней ночи и салютов
В период с 20 декабря по 08 января в Рязани планируется проведение 37 мероприятий и проектов, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова.

Праздничного концерта и салюта на Новый год в Рязани не будет. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

В мэрии рассказали, что в период с 20 декабря по 08 января в Рязани планируется проведение 37 мероприятий и проектов, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова.

Старт новогодней программы состоится в Лесопарке. Традиционно в культурно-досуговых учреждениях Рязани будут проводиться спектакли, концерты, дискотеки. В Лесопарке откроется резиденция Деда Мороза и каток, в ЦПКиО и на площади перед ДК «Приокский» посетителям будут предложены игры и развлечения на свежем воздухе.