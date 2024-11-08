В московской лаборатории нашли опасные вещества в воде из Рязани

Воду на исследование направили жители домов ЖК «Рокоссовский» и улицы Зубковой. Проверку рязанцы оплачивали за свой счет.

В московской лаборатории нашли опасные вещества в воде из Рязани. Результаты исследований опубликовали в паблике «Дышим чистым».

Воду на исследование направили жители домов ЖК «Рокоссовский» и улицы Зубковой. Проверку рязанцы оплачивали за свой счет. Отмечается, что пробы воды жители брали 31 октября. После этого их передали в аккредитованную московскую лабораторию.

Согласно заключениям независимой лаборатории, вода по ряду показателей не соответствует действующим нормативам. В ней, по словам рязанцев, обнаружили превышения марганца, алюминия, нитрит ионов, натрия, фторидов, нефтепродуктов и некоторых других.

«В заключениях экспертов под обнаруженными превышениями указано: «Употребление такой воды может оказать негативное влияние на здоровье», — подчеркнули в посте.

Напомним, 31 октября жители нескольких районов Рязани жаловались на химический запах воды. В администрации в ответ на жалобы отметили, что вода полностью соответствует необходимым нормам и требованиям, она пригодна для питья и использования. Причиной неприятного запаха, по словам представителей горадминистрации, была промывка сетей города.