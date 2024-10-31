Жители Рязани пожаловались на химический запах воды

Жалобы на воду приходят из разных районов города. По словам одной из рязанок, в доме на Касимовском шоссе вода пахла йодом. Также рязанцы отметили, что запах воды похож на фенол.

Жители Рязани пожаловались на химический запах воды. Об этом РЗН. Инфо сообщили читатели.

Жалобы на воду приходят из разных районов города. По словам одной из рязанок, в доме на Касимовском шоссе вода пахла йодом. Также рязанцы отметили, что запах воды похож на фенол.

«Почему так сильно воняет вода из крана?» — поинтересовались рязанцы.

Аналогичные жалобы поступили с улиц: Свободы, Маяковского, Бульвара оптимистов, Зубковой, Тимакова, Кальной.

Рязанцы отмечают, что боятся мыть под водой посуду и ходить в душ.