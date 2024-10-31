В мэрии назвали причину химического запаха воды в Рязани

В администрации отметили, что вода полностью соответствует необходимым нормам и требованиям, она пригодна для питья и использования.

В мэрии назвали причину химического запаха воды в Рязани. Комментарий редакции РЗН. Инфо дали представили городской администрации.

В администрации отметили, что вода полностью соответствует необходимым нормам и требованиям, она пригодна для питья и использования. По словам представителей горадминистрации, «Водоканал» проводит ежечасный контроль за качеством водоснабжения.

«На данный момент фиксируется усиление по орголептическим показателям по запаху воды. Этот показатель не влияет на ее качество. Усиление запаха связано с природными явлениями и исходным составом воды. Запах усилился при взаимодействии с химическими реагентами, которые используются для обеззараживания водного состава. Это явление имеет временный характер». — рассказали в мэрии.

Отмечается, что сейчас «Водоканал» дополнительно проводит внеплановую промывку сетей города.

«При увеличении циркуляции воды в системе ситуация улучшится. При необходимости корректируется дозировка реагентов», — подчеркнули в сообщении.

Ранее жители Рязани пожаловались на химический запах воды.