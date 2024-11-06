Вирус Коксаки зафиксировали в девяти регионах России

Заболевание охватило Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Владимирскую, Брянскую, Калужскую и Московскую области, а также Удмуртию

Вирус Коксаки зафиксировали в девяти регионах России. Об этом сообщают «Известия».

Заболевание охватило Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Владимирскую, Брянскую, Калужскую и Московскую области, а также Удмуртию.

В Роспотребнадзоре заявили, что будут следить за состоянием здоровья детей в школах и детских садах.

Симптомами заболевания являются высокая температура, кашель, насморк, сыпь и диарея. Для профилактики специалисты советуют чаще мыть руки, пить только бутилированную или кипяченую воду и тщательно мыть продукты.

Напомним, вирус в Россию могли завезти россияне, отдыхающие в Турции. Ранее заболевание зафиксировали в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае.