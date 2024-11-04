Роспотребнадзор проконтролирует ситуацию с вирусом Коксаки в соседних регионах

Ранее сообщалось, что в соседних с Рязанью регионах дети заразились вирусом Коксаки. Родители предположили, что инфекцию могли привезти туристы, вернувшиеся из Турции.

Роспотребнадзор проверит состояние детей в школах и детсадах после сообщений о распространении вируса Коксаки. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что проконтролируют проведение утренних фильтров в школах и детсадах. Проверка на наличие признаков болезни, таких как повышенная температура, кашель, насморк и других симптомов, обязательны в период сезонного подъема заболеваемости, заявили в Роспотребнадзоре.

Помимо этого, в ведомстве рассказали о симптомах вируса Коксаки. Среди них выделяют лихорадку, головные и мышечные боли, боль в горле, животе, тошнота. Однако, как отметили в ведомстве, половина заразившихся переносит вирус бессимптомно. В основном им заболевают дети в возрасте младше 15 лет.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в случае ухудшения самочувствия необходимо обращаться за медпомощью.

Ранее SHOT сообщал, что в соседних с Рязанью регионах дети заразились вирусом Коксаки. Родители предположили, что инфекцию могли привезти туристы, вернувшиеся из Турции.