SHOT: в соседних с Рязанью регионах дети заразились вирусом Коксаки

Россияне жалуются на вирус Коксаки в садиках и школах. О случаях заболевания детей с похожими симптомами рассказали в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае. Родители обеспокоены, что инфекцию могли завезти туристы, вернувшиеся из Турции. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщил SHOT.

Как рассказали Telegram-каналу родители из детсадов Владимира, к ним в группу привели ребенка с вирусом, после чего все дети начали болеть. Отмечается, что всего заразились больше 20 человек.

У них, по данным SHOT, сначала вылезли язвы во рту, а потом появилась сыпь на теле. В местной больнице, как рассказали каналу родители, заявили, что дети заразились вирусом Коксаки, но в справке написали ОРВИ.

«Семь дней больничного дали, сейчас уже выписали. Когда ходили открывать больничный, врач, наш педиатр, сказала, что этот случай не единственный. Вообще, уже с лета вирус активно ходит», — написали в посте.

Также о вирусе сообщили жители Краснодарского края. По словам родителей заболевших детей, в больнице как минимум одному школьнику поставили диагноз Коксаки.

«Мы живем в Краснодарском крае, это тоже туристические места. Племянник был на соревнованиях по ММА, может и там подхватил. У нас в станице у многих детей в возрасте до 11 лет сейчас волдыри на ступнях и руках, температура и во рту что-то типа стоматита. Переносится у всех в легкой форме», — рассказала каналу жительница Новороссийска.

Как уточнил SHOT, заболевшие с похожими симптомами есть и в Москве. Каналу сообщили о трех случаях заражения детей вирусом.

«Первые сутки температура у ребенка была 39,1, небольшая сыпь на ладонях, красное горло, третьи сутки температура чуть ниже, но сохраняется, сыпь более яркая на ладошках, на ногах тоже сыпь, но с более крупными язвами. Четвертые сутки — температура чуть повышена, сыпь сохраняется», — сообщила каналу мать шестилетнего ребенка.

Справка:

Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусных инфекций, клинические проявления которых варьируются от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов.

Вирус может сопровождаться различными симптомами: лихорадка, головные и мышечные боли, тошнота, болевые ощущения в животе. В некоторых случаях существует риск серьезных осложнений: вирусный менингит, энцефалит и миокардит.