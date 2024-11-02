В Турции россияне массово подхватили неизвестный вирус

Отмечается, что острая фаза болезни длится около пяти дней.

В Турции россияне массово подхватили неизвестный вирус. Об этом пишет SHOT.

За последние дни несколько десятков детей и взрослых из отелей в Белеке обратились в местный госпиталь с температурой выше 39, которая почти не сбивалась таблетками и суспензиями. Приходилось ставить капельницы.

Отмечается, что острая фаза болезни длится около пяти дней.

По одной из версий, вирус — это коксаки, так как у некоторых детей вскоре появляется сыпь на ногах и руках. По другой — это одна из новых разновидностей ковида, так как у некоторых взрослых очень сильно ломит кости, происходит потеря аппетита и расстройство живота.

Еще один вариант — ротавирус, но лишь у некоторых отмечаются рвота и тошнота.

У заболевших в анализах крови значительно повышен C-реактивный белок, азот мочевины и количество нейтрофилов.

Часть туристов заболевают уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолете. Судя по описанным туристами случаям, его инкубационный период может составлять до 14 дней.