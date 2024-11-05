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Мэрия подала очередной иск к подрядчику детсада в Семчине на 3,6 миллиона
Деньги запросили в качестве штрафа за госконтракт от 2022 года.

Управление капстроительства рязанской администрации подало еще один иск на подрядчика детсада в Семчине ООО «ЕвроСтрой» на сумму три миллиона 673 тысячи 633 рубля. Соответствующие документы разместили в картотеке Арбитражного суда.

Деньги запросили в качестве штрафа за госконтракт от 2022 года.

Согласно данным с сайта госзакупок, контракт на строительство детсада заключили в октябре 2022 года. Выделено 287 миллионов 250 тысяч 83 рубля. Подрядчику дали штрафы за просрочку исполнения обязательств по контракту и их ненадлежащее исполнение.

Напомним, в октябре 2023 года открыли детский сад в Семчине. Он рассчитан на 224 ребенка. Управление капстроительства через суд уже требовало от ООО «ЕвроСтрой» 16,5 миллионов рублей. Из них 15,7 миллионов — пени по контракту.