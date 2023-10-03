Малков рассказал об открытии в Семчине детского сада

В Семчине открыли новый детский сад. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Детский сад рассчитан на 224 ребенка. Для каждой группы сформировали отдельные помещения с необходимым оборудованием. В саду есть спортивный и музыкальный залы, компьютерный кабинет, мини-лаборатория для маленьких исследователей, кабинеты для занятий.

На прилегающей территории установили прогулочные веранды, игровое и спортивное оборудование. Для безопасности детей имеются видеонаблюдение, тревожная кнопка, пожарная сигнализация и видеодомофон.

По словам Малкова, следующим шагом в развитии социальной инфраструктуры микрорайона станет школа. Ее планируют достроить до конца 2024 года.