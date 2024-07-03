Управление капстроительства через суд потребовало от подрядчика детсада в Семчине 16,5 миллионов рублей

Суд принял два иска и возбудил производство по делу.

Управление капстроительства подало пять исков к ООО «ЕвроСтрой», который выступил подрядчиком строительства детсада в Семчине. Соответствующая информация появилась в картотеке Арбитражного суда.

В документах указано, что управление капстроительства требует с подрядчика взыскать:

пени по контракту на строительство детского сада в размере 15 миллионов 794 тысяч 690 рублей;

штраф в размере 300 тысяч рублей.

Суд принял два иска и возбудил производство по делу.

Кроме того, управление капстроительства подало еще три заявления на общую сумму 406 тысяч 765 рублей. Их суд оставил без движения. Истец должен устранить недостатки исков и предоставить новые.

Согласно данным госзакупок, контракт на строительство детсада заключили в октябре 2022 года. Выделено 287 миллионов 250 тысяч 83 рубля. Подрядчику дали штрафы за просрочку исполнения обязательств по контракту и их ненадлежащее исполнение.

Напомним, в октябре 2023 года открыли детский сад в Семчине. Он рассчитан на 224 ребенка.