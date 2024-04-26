Рязанская облдума приняла закон об ограничении продажи алкоголя

В регионе предлагают отпускать пиво только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

В пятницу, 26 апреля, на заседании областной думы депутаты приняли закон об ограничении продажи алкоголя в регионе.

Как отметил глава регионального минэконома Андрей Ворфоломеев, планируется установить запрет на реализацию алкоголя в том же месте, в котором осуществляется его продажа при оказании услуг общественного питания.

В регионе предлагают отпускать пиво только в ресторанах, барах, кафе и буфетах. А также планируется ограничить время продажи алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, с 22:00 до 8:00, кроме ресторанов.

Депутаты единогласно приняли закон.

Напомним, в феврале 2024 года был принят закон о борьбе с «наливайками».