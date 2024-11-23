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Обнародованы адреса заведений, где незаконно продавали алкоголь в Рязани
В Рязани начали закрывать нелегальные заведения, где торговали алкоголем. На данный момент закрыли девять точек. Депутат обнародовал их адреса.

В Рязани начали закрывать нелегальные заведения, где торговали алкоголем. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщил депутат гордумы Сергей Еремин на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, на заседании комитета по вопросам местного самоуправления, общественной безопасности, регламенту и депутатской этике заслушали отчет о работе комиссии по борьбе с нелегальными заведениями, торгующими алкоголем. Ее создали в сентябре 2024 года.

По обращениям жителей и на основе информации, которую предоставили представители горадминистрации, составили список из 44 нелегальных заведений.

На данный момент закрыли девять точек. Депутат обнародовал их адреса:

  • Советский район, улица 2-е Бутырки, дом № 5, улица Маяковского, дом № 21;
  • Московский район, улица Бирюзова, дома № 5, 15;
  • Октябрьский район, улица Советской армии, дом № 7\14, улица Предзаводская, дом № 2\9, улица Новоселов, дом № 4;
  • Железнодорожный район, улица Черновицкая, дом № 24\1, улица 2-я Линия, дом № 50\36.

«Борьбу продолжаем. Осталось закрыть оставшиеся 35», — написал Еремин.