Малков посетил премьеру фильма «Прогулка по вселенной», снятого в Рязанской области

В четверг, 14 ноября, губернатор Павел Малков посетил премьерный показ фильма, который снимался в Рязанской области в рамках проекта «Киноуроки в школах России и мира», направленного на достижение целей национальных проектов «Культура» и «Образование».

В Рязанской области проходила работа над картиной о многодетной семье «Прогулка по вселенной», приуроченная к Году семьи.

Фильм посвящен качеству «искренность». Актерами выступили жители региона. Съемки проводились в Рыбновском районе и Рязани, в том числе в Музее-усадьбе академика Павлова.

Киноурок будет показан по всей стране, его переведут на 10 иностранных языков и передадут в страны БРИКС.

Губернатор поблагодарил всех, кто работал над фильмом, отметив его качество, а также важность тем, которые в нем поднимаются в Год семьи.

«Огромная благодарность всем, кто работает в проекте школьных киноуроков. Очень здорово, что он продолжает развиваться. Нам в Рязани и в регионе есть что показать, так что новые серии можно снимать тоже у нас», — сказал Павел Малков.

Глава региона отметил, что в следующем году улица Павлова, которая стала одной из локаций фильма, будет благоустроена.

Проект «Киноуроки в школах России и мира» реализуется центром развития интеллектуальных и творческих способностей «Интелрост» в рамках Международного культурно-гуманитарного проекта «О будущем».

Инициатива направлена на создание инновационной системы духовно-нравственного воспитания, которая охватывает все ступени общего образования с 1 по 11 классы.