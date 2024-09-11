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Губернатор заявил о намерении расширить улицу Каширина для автомобилей в Рязани
При этом планируется сохранение пространства для пешеходов.

Губернатор заявил о намерении расширить улицу Каширина для автомобилей в Рязани. Об этом в среду, 11 сентября, Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале.

Глава региона осмотрел благоустройство Лево-Лыбедской от цирка до Кремлевского Вала.

«Много раз здесь ходил, совсем недавно улица выглядела довольно заброшенной. До конца года здесь появятся пешеходные и велодорожки, озеленение и освещение, смотровая и детская площадка. Обратил внимание на лестницу от улицы Новослободской, о которой говорили рязанцы во время прямого эфира. Сделаем в следующем году. Также прорабатываем дальнейшее продолжение маршрута до Кремля и до Лесопарка», — написал Малков.

Он добавил, что на улицах Павлова, Семинарской, Каширина и соседних появятся пешеходные маршруты.

«Надо расширять участок улицы Каширина для автомобилей, при этом оставив пространство для пешеходов», — подчеркнул губернатор.

По его словам, во время осмотра возникали дополнительные вопросы по техническим нюансам. Малков добавил, что решения по ним определены.