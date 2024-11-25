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В Рязани утвердили бюджет на строительство нового моста через Оку
Сдача объекта запланирована на 2031 год.

На строительство мостового перехода через Оку потратят более 31 миллиарда 243 миллионов рублей. Об этом стало известно РЗН. Инфо.

Сметная стоимость на второй квартал 2024 года оценивается в более 27 миллиардов рублей. Сдача объекта запланирована на 2031 год.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство нового моста начнется в 2025 году. Длина объекта составит 5 км, вместе в развязками — 13 км. Дорога пройдет от села Дядьково с выездом на дорогу Рязань — Спасск.