Супрун рассказал, когда начнется строительство нового моста через Оку

Проект включает в себя только мост и подъезды к нему от эстакады в Дядькове до эстакады на трассе между Шумашью и Дубровичами.

Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун рассказал, когда начнется строительство нового моста через Оку. Об этом чиновник сообщил редакции РЗН.Инфо.

По его словам, в 2023 году Дирекция дорог региона заключила контракт с ОАО «Институт «Гипростроймост», который и сделает проект нового моста. К работам они приступили с 15 июля 2023 года, а завершить их и пройти госэкспертизу должны к 30 сентября 2024 года.

На сегодняшний день проект ведут согласно графику.

Первый этап — проектирование за счет области, второй — возведение сооружения за счет федеральных и региональных средств в размере 5,1 млрд рублей.

Начало строительства нового моста запланировано на 2025 год.

Однако если удастся получить необходимый объем финансирования и положительное заключение экспертизы, то это позволит региону заключить контракт уже в этом году. На стройку уйдет три года и около 30 миллиардов рублей, соответственно.

«В ближайшее время планируем представить предварительный проект научно-техническому совету под руководством федерального дорожного агентства, чтобы подтвердить объем госфинансирования», — рассказал Супрун.

В заключение Супрун сообщил, что проект включает в себя мост и подъезды к нему от эстакады в Дядькове до развязки на трассе между Шумашью и Дубровичами.

Напомним, ранее сообщалось, что для строительства моста-дублера через Оку планируют реконструировать несколько улиц Рязани.