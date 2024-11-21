Медведев опубликовал видео удара ракеты «Орешник»

«Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!», — написал Медведев в посте.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после заявления о применении новейшей ракеты «Орешник» опубликовал видео удара. Кадры разместил он в соцсети X в четверг, 21 ноября, передало ТАСС.

«Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!», — написал Медведев в посте.

Напомним, президент Владимир Путин сообщил, что 21 ноября ВС РФ нанесли комбинированный удар по объекту ОПК Украины в Днепропетровске с испытательным применением новой баллистической ракеты средней дальности с безъядерным гиперзвуковым боевым блоком.

Российский лидер подчеркнул, что эта новая ракета называется «Орешник». По его словам, испытания прошли успешно, цель была достигнута.

Позже Песков заявил, что Россия не уведомляла США и другие страны о применении «Орешника».

Видео: официальная страница Медведева в Х