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Опубликовано полное обращение Путина после применения западных ракет по России
По словам Путина, Россия считает себя вправе использовать оружие против военных объектов стран, применяющих свое оружие против России.

Опубликовано полное обращение президента Владимира Путина после применения западных ракет по России. Его в четверг, 21 ноября, разместили на сайте Кремля.

По словам Путина, Россия вправе ударить по странам, чьим оружием атакуют ее территорию.

Президент также рассказал, что армия РФ ударила по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности — баллистической ракетой в безъядерном оснащении под названием «Орешник». Ее испытания в боевых условиях стали ответом на действия Запада.

«Средств противодействия российским ракетам „Орешник“ сейчас нет», — заключил Путин.

Ранее президент прокомментировал использование дальнобойного оружия по России. Он заявил, что РФ ответила на применение западных ракет ударом по объекту ОПК на Украине.