Песков: Россия не уведомляла США и другие страны о применении «Орешника»

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что армия России ударила по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности — баллистической ракетой в безъядерном оснащении под названием «Орешник». Ее испытания в боевых условиях стали ответом на действия Запада.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия не направляла заранее уведомление США и другим странам о применении новейшего ракетного комплекса «Орешник», поскольку таких обязательств нет. Его слова в четверг, 21 ноября, передало ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что 21 ноября ВС РФ нанесли комбинированный удар по объекту ОПК Украины в Днепропетровске с испытательным применением новой баллистической ракеты средней дальности с безъядерным гиперзвуковым боевым блоком.

Российский лидер подчеркнул, что эта новая ракета называется «Орешник». По его словам, испытания прошли успешно, цель была достигнута.

Полное обращение президента можно посмотреть по ссылке.