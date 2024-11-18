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Рязань попала в зону поражения дальнобойных боеприпасов ВСУ
До Рязани и Москвы могут долететь ракеты SCALP.

Рязань попала в зону поражения дальнобойных боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает RTVI.

На инфографике, опубликованной изданием, видно, что Рязань попадает в зону поражения дальнобойных боеприпасов ВСУ после разрешения США, Франции и Британии нанести удар вглубь российской территории с помощью ракет ATACMS/SCALP/Storm Shadow.

Отмечается, что до Рязани и Москвы могут долететь ракеты SCALP.

Ранее Байден разрешил ВСУ наносить удары вглубь России. Стало известно, что украинцы могут начать атаки в ближайшие дни. Зеленский после новостей об этом записал видеообращение с угрозами России.