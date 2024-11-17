СМИ: Украина планирует нанести удары дальнобойным оружием по РФ в ближайшие дни

По словам источников Reuters, первые удары вглубь российской территории, скорее всего, нанесут с помощью ракет ATACMS.

Киев планирует нанести удары по территории России с применением дальнобойного оружия в ближайшие дни. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на Reuters.

По словам источников издания, первые удары вглубь российской территории, скорее всего, нанесут с помощью ракет ATACMS.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS вглубь территории РФ.

Говорилось, что первоначально их могут использовать для защиты сил ВСУ в Курской области.