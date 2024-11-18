Зеленский записал видеообращение после разрешения на атаку вглубь России
«Многие в СМИ говорят о том, что мы получили разрешение на ответные действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно», — заявил он.
Зеленский записал видеообращение после разрешения на атаку вглубь России. Видео президент Украины выложил в своем Telegram-канале.
«Многие в СМИ говорят о том, что мы получили разрешение на ответные действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно», — заявил Зеленский.
Ранее Байден разрешил Украине бить вглубь России ракетами ATACMS.