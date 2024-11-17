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NYT: Байден впервые разрешил Украине бить вглубь России ракетами ATACMS
Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS вглубь российской территории

Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS вглубь российской территории, сообщил «Ъ» со ссылкой на New York Times.

Отмечается, что первоначально ракеты могут использовать для защиты сил ВСУ в Курской области.

Как указано в публикации, решение приняли «в ответ на неожиданное решение России ввести в бой войска Северной Кореи». Неназванные официальные лица заявили, что это изменение политики должно «дать понять северокорейцам, что их силы уязвимы, и что им не следует наращивать их численность».

Собеседники NYT добавили, что разрешение использовать ATACMS не позволит коренным образом изменить ход боевых действий. Однако некоторые чиновники выразили опасение, что этот шаг может спровоцировать Россию нанести ответный удар по США.