Погибшего студента рязанского медуниверситета нашли по геолокации с телефона
В региональном следкоме РЗН. Инфо рассказали, что на теле студента нет криминальных следов.
Погибшего студента рязанского медуниверситета нашли по геолокации с телефона. Об этом сообщает LIFE.
Напомним, тело пропавшего 7 ноября Эль Мшиши Адиля достали из пруда в Новопавловской роще в четверг, 14 ноября. Издание отмечает, что поиски молодого человека велись в районе рощи по геолокации с его телефона.
В региональном следкоме РЗН. Инфо рассказали, что на теле студента нет криминальных следов.
СК устанавливает все обстоятельства произошедшего.