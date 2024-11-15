Погибшего студента рязанского медуниверситета нашли по геолокации с телефона

В региональном следкоме РЗН. Инфо рассказали, что на теле студента нет криминальных следов.

Погибшего студента рязанского медуниверситета нашли по геолокации с телефона. Об этом сообщает LIFE.

Напомним, тело пропавшего 7 ноября Эль Мшиши Адиля достали из пруда в Новопавловской роще в четверг, 14 ноября. Издание отмечает, что поиски молодого человека велись в районе рощи по геолокации с его телефона.

В региональном следкоме РЗН. Инфо рассказали, что на теле студента нет криминальных следов.

СК устанавливает все обстоятельства произошедшего.