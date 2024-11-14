В Рязани обнаружили тело пропавшего студента медуниверситета

Водолазы извлекли Эль Мшиши Адиля из пруда в Новопавловской роще.

В Рязани обнаружили тело пропавшего студента медуниверситета. Об этом сообщили в группе «МСО РязГМУ „Salus“ им. В.И. Васильева» ВКонтакте.

В четверг, 14 ноября, водолазы поисково-спасательной службы на воде извлекли погибшего Эль Мшиши Адиля из пруда в Новопавловской роще. Спасатели медицинского отряда оказывали содействие.

Напомним, 18-летний Эль Мшиши Адиль пропал 7 ноября.