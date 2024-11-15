Адвокат: дело экс-главы рязанской академии ФСИН рассматривают «подозрительно быстро»

Адвокат экс-руководителя рязанской академии ФСИН Александра Крымова, осужденного на шесть лет за растрату бюджетных денег, Олег Волченко заявил на апелляционном заседании, что дело его подзащитного рассматривается «подозрительно быстро».

Адвокат экс-руководителя рязанской академии ФСИН Александра Крымова, осужденного на шесть лет за растрату бюджетных денег, Олег Волченко заявил на апелляционном заседании, что дело его подзащитного рассматривается «подозрительно быстро». Об этом сообщила корреспондент РЗН. Инфо в пятницу, 15 ноября, из зала Рязанского облсуда.

Александр Крымов присутствовал в суде по видеосвязи. Экс-руководитель академии ФСИН появился на экране только после начала заседания, ответив на вопрос судьи видит ли Крымов зал. «Спасибо, уважаемый суд, слышу и вижу хорошо», — сказал он. Разрешения у журналистов на съемку во время процесса не было.

На протяжении четырех часов суд рассматривал ходатайства защиты Крымова об отложении заседания по разным причинам: потерпевшая сторона не явилась; защитники не успели ознакомиться с материалами дела; Крымова не привезли в зал заседания, а подключили по видеосвязи; просьбы снять дело с рассмотрения в апелляционной инстанции и другие.

Заместитель Александра Крымова Ефремов, которому дали условный срок, на заседание не пришел. Он письменно объяснил суду, что не хочет участвовать. Также на заседании не было потерпевшей стороны.

«Его показания являются единственным источником информации о том, что я причастен к вменяемому мне преступлению. Его присутствие здесь необходимо, потому что мы просим отменить приговор не только мне, но Ефремову. Наши доводы улучшают его положение», — сказал Крымов.

Кроме того, адвокат экс-руководителя академии ФСИН подчеркнул, что потерпевшая сторона говорила о принесении репутационного вреда академии, а не имущественного.

«Представители потерпевшей стороны говорили, что деньги не похищались, мой подзащитный и Ефремов осуждены за хищение. Мы полагаем, что присутствие потерпевших необходимо», — отметил защитник Волченко.

Гособвинители против продолжения заседания при состоявшейся явке не высказались. Судебное заседание продолжили без Ефремова и потерпевшей стороны.

Однако позже Крымов и его защитники вновь ходатайствовали об отложении заседания в связи с тем, что осужденный не успел ознакомиться с аудиопротоколами заседаний в Советском районном суде. По словам адвоката, в полном объеме протоколы ему прислали 13 ноября.

«Там одних только протоколов 700 страниц мелким шрифтом, аудиопротоколов сотни часов. За два дня изучить такой объем информации просто невозможно. Прошу суд предоставить время для ознакомления», — отметил адвокат Волченко.

В отложении заседания суд отказал после возражений прокуратуры. По словам представителей надзорного органа, прошлое заседание откладывали по этой же причине, время на изучение материалов было.

После еще нескольких неудовлетворенных судом ходатайств, суд отложили на 22 ноября.

Напомним, Александра Крымова задержали 1 августа 2023 года и предъявили обвинение в присвоении или растрате денег в особо крупной размере. Уголовное дело возбудили в апреле 2019 года (о растрате двух миллионов рублей), после чего Крымов покинул должность руководителя. Экс-руководитель написал явку с повинной.

По версии следствия, в период с декабря 2014 года по январь 2015 года Крымов и его заместитель украли из бюджета академии более 3,7 млн рублей. В Советском районном суде Крымову назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Также его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно — распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и учреждениях, на 2 года 6 месяцев. Крымова также лишили специального звания «генерал-майор внутренней службы».