На руководство рязанской Академии ФСИН завели дело о растрате двух миллионов

Следственный комитет на основании материалов УФСБ возбудил уголовное дело против руководителей Академии права и управления ФСИН. Об этом сообщает
По данным следствия, в декабре 2014 года один из заместителей начальника Академии права и управления ФСИН России и еще несколько должностных лиц, используя свое служебное положение, присвоили бюджетные деньги. Увеличив размер премий ряду сотрудников, они потребовали от них часть полученных денег.
Злоумышленники обналичили сумму свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей. Академии причинен ущерб в особо крупном размере.