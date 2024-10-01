Экс-руководителю рязанской академии ФСИН и его заместителю вынесли приговор

По версии следствия, в период с декабря 2014 года по январь 2015 года Крымов и его заместитель украли из бюджета академии более 3,7 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Экс-руководителю рязанской академии ФСИН и его заместителю вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Александра Крымова задержали 1 августа 2023 года и предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК (Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Уголовное дело возбудили в апреле 2019 года (о растрате двух миллионов рублей), после чего Крымов покинул должность руководителя. Отмечается, что подсудимый написал явку с повинной.

По версии следствия, в период с декабря 2014 года по январь 2015 года Крымов и его заместитель украли из бюджета академии более 3,7 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно — распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и учреждениях, на срок 2 года 6 месяцев. Крымова также лишили специального звания «генерал-майор внутренней службы».

Его соучастника приговорил к лишению свободы на 4 года условно с испытательным сроком 4 года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и учреждениях, на срок 2 года, с лишением специального звания «полковник внутренней службы».