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В Спасском районе прокомментировали сообщения об отсутствии воды третий месяц
По словам администрации района, сметная документация для прокладки новой водопроводной сети на улице Лесная уже готова.

Администрация Спасского муниципального района прокомментировала РЗН. инфо сообщения жителей села Половское об отсутствии воды третий месяц.

По словам ведомства, сметная документация для прокладки новой водопроводной сети на улице Лесная уже готова. Сроки строительства в администрации района не назвали.

«На момент 1 октября 2024 года количество жителей, у которых отсутствует центральное водоснабжение — 12 человек на улице Лесной в Половском», — уточнили в ведомстве.

Также администрация Спасского района сообщила, что работы по реконструкции водозаборного узла с бурением новой скважины во время массового отключения воды в июле провели. Они закончились 16 июля. По словам ведомства, подвоза воды нет из-за отсутствия заявок от населения.

Напомним, местные жители жаловались на отсутствие воды третий месяц.