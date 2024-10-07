Рассмотрение апелляции по делу экс-советника вице-губернатора Арцыбашева отложили

Она пройдет 21 октября.

Рассмотрение апелляции по делу экс-советника вице-губернатора Владимира Арцыбашева отложили. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе Рязанского областного суда в понедельник, 7 октября.

Отмечается, что решение приняли из-за того, что Арцыбашев не был надлежащим образом извещен о дате и времени процесса.

Рязоблсуд отложил заседание на 21 октября.

Арцыбашева приговорили к четырем годам условно, с обязательными посещениями госорганов раз в месяц и штрафу в 500 тысяч рублей. При этом, домашний арест изменили на подписку о невыезде. В последнем слове подсудимый заявил, что позиция прокурора и потерпевшего слишком строга к нему, потому что он оказывал содействие следствию. Но прокуратура настояла на обжаловании приговора. Другие подробности дела о хищении бюджетных средств можно прочитать в сюжете.