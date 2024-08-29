Рязанская прокуратура обжаловала приговор Владимиру Арцыбашеву
Отмечается, что жалобу приняли к рассмотрению.
Рязанская прокуратура обжаловала приговор Владимиру Арцыбашеву. Соответствующая информация появилась в картотеке Железнодорожного суда.
Отмечается, что жалобу приняли к рассмотрению.
Арцыбашева приговорили к четырем годам условно, с обязательными посещениями госорганов раз в месяц и штрафу в 500 тысяч рублей. При этом, домашний арест изменили на подписку о невыезде.
В последнем слове подсудимый заявил, что позиция прокурора и потерпевшего слишком строга к нему, потому что он оказывал содействие следствию.