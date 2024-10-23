Около лесопарка в Рязани снесут торговые павильоны для реконструкции дороги

В зданиях напротив автовокзала «Приокский» располагается общепит, маркетплейсы, прокат спортинвентаря.

Около лесопарка в Рязани снесут торговые павильоны для реконструкции дороги. Об этом стало известно РЗН. Инфо.

В зданиях напротив автовокзала «Приокский» располагается общепит, маркетплейсы, прокат спортинвентаря. Павильоны построили в 2019 году после открытия центра «Под мостом».

Ранее мэрия сообщила об изъятии участков, на которых располагаются здания, для муниципальных нужд.

На улице Свободы (от улица Затинной до лесопарка) и Окском проезде планируется реконструкции улично-дорожной сети.

Фотография «Гугл. Карты»