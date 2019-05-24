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Около Лесопарка появятся торговые павильоны. Об этом в пятницу, 24 мая, редакции RZN.info сообщили в ООО «Надежда».
Павильоны установят на месте бывшей автостоянки, напротив автовокзала.
Рядом с будущими торговыми зданиями уже вырубили деревья. На месте запланировали установку лавочек и посадку клумб.
Директор МУП «Лесопарк» Виталий Исаев отметил, что земля находятся в частных руках и к муниципальному учреждению не относится. По его словам, вырубку деревьев согласовывали с дирекцией благоустройства города.
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