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16:18, 24 мая 2019 490
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Около Лесопарка появятся торговые павильоны

Около Лесопарка появятся торговые павильоны

Около Лесопарка появятся торговые павильоны. Об этом в пятницу, 24 мая, редакции RZN.info сообщили в ООО «Надежда».

Павильоны установят на месте бывшей автостоянки, напротив автовокзала.

Рядом с будущими торговыми зданиями уже вырубили деревья. На месте запланировали установку лавочек и посадку клумб.

Директор МУП «Лесопарк» Виталий Исаев отметил, что земля находятся в частных руках и к муниципальному учреждению не относится. По его словам, вырубку деревьев согласовывали с дирекцией благоустройства города.


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