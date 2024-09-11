Мэрия заберет в собственность участки около Лесопарка для реконструкции дороги

Отметим, что речь идет про территорию автовокзала «Приокский» и торгового павильона напротив.

В Рязани два участка перейдут в собственность мэрии для реконструкции автодорог. Соответствующее постановление опубликовали в среду, 11 сентября.

Как указано в документах, горадминистрация заберет для муниципальных нужд участок площадью 478 квадратных метров на Окском проезде, № 35 и территорию размером 968 квадратных метров на Окском шоссе.

Отметим, что речь идет про территорию автовокзала «Приокский» и торгового павильона напротив.