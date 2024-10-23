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ФАС через суд потребовала признать участника дела об отравлении реки Рязанской области банкротом
Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь массово погибла рыба. В августе ситуация повторилась.

ФАС через суд потребовала признать участника дела об отравлении реки Кердь в Михайловском районе завод ООО «Биофармкомбинат» банкротом. Соответствующий иск появился на сайте Арбитражного суда.

Согласно сайту Арбитражного суда, сумма исковых требований — пять миллионов 660 тысяч 921 рубль.

Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь массово погибла рыба. В августе ситуация повторилась. Позже в минприроды назвали причину гибели рыбы. Ведомство обратилось в суд, чтобы закрыть предприятие «Биофармкомбинат» и выиграло его.

Проверка показала, что в водоеме в 200 раз превышено предельно допустимое значение биологического потребления кислорода. Предприятие обжаловало штраф в 3,8 млрд рублей.

В октябре 2019 года ведомство потребовало арестовать счета и другое имущество ООО «Биофармкомбинат», считая, что предприятие не сможет выплатить штраф в 3,8 млрд рублей. Однако суд отказал. Минприроды попыталось обжаловать решение в арбитражном суде Тулы и Центрального округа. Оба суда также не поддержали ведомство.

Позже суд отказал в удовлетворении повторной жалобы рязанского минприроды. Позже завод повторно обжаловал штраф в 3,8 миллиарда. Арбитражный суд Рязанской области решил взыскать с завода один миллион 76 тысяч 550 рублей.