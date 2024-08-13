Суд поддержал рязанский завод в споре о размере ущерба за отравление реки Кердь

Двадцатый арбитражный апелляционный суд Тулы встал на сторону ООО «Биофармкомбинат» в споре о размере ущерба за загрязнение рек Кердь и Амшанка в Михайловском районе. Соответствующую информацию разместили в картотеке дела.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд Тулы встал на сторону ООО «Биофармкомбинат» в споре о размере ущерба за загрязнение рек Кердь и Амшанка в Михайловском районе. Соответствующую информацию разместили в картотеке дела.

Суд оставил в силе решение арбитражного суда Рязанской области, который в марте 2024 года потребовал взыскать с завода один миллион рублей вместо 3,8 миллиарда.

Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь массово погибла рыба. В августе ситуация повторилась. Позже в минприроды назвали причину гибели рыбы. Ведомство обратилось в суд, чтобы закрыть предприятие «Биофармкомбинат» и выиграло его.

Проверка показала, что в реке в 200 раз превышено предельно допустимое значение биологического потребления кислорода, на стоках. Предприятие обжаловало штраф в 3,8 млрд рублей.

В октябре 2019 года ведомство потребовало арестовать счета и другое имущество ООО «Биофармкомбинат», считая, что предприятие не сможет выплатить штраф в 3,8 млрд рублей. Однако суд отказался арестовывать счета завода. Минприроды попыталось обжаловать решение в 20 арбитражном суде Тулы и арбитражном суде Центрального округа. Оба суда также не поддержали ведомство.

Также суд отказал в удовлетворении повторной жалобы рязанского минприроды. Позже завод повторно обжаловал штраф в 3,8 миллиарда. Арбитражный суд Рязанской области решил взыскать с завода один миллион 76 тысяч 550 рублей.