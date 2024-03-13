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Рязанский завод заплатит за отравление реки один миллион вместо 3,8 миллиарда
Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь Пронского района массово погибла рыба. В августе ситуация повторилась. Позже в минприроды назвали причину гибели рыбы. Ведомство обратилось в суд, чтобы закрыть предприятие «Биофармкомбинат» и выиграло его.

Арбитражный суд Рязанской области решил взыскать с ООО «Биофармкомбинат» один миллион 76 тысяч 550 рублей за загрязнение реки. Соответствующую информацию опубликовали в картотеке дела.

Согласно документации, заводу вернут 90 тысяч рублей с депозитного счета суда.

Решение могут обжаловать в течение месяца со дня его принятия.

Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь Пронского района массово погибла рыба. В августе ситуация повторилась. Позже в минприроды назвали причину гибели рыбы. Ведомство обратилось в суд, чтобы закрыть предприятие «Биофармкомбинат» и выиграло его.

Проверка показала, что в реке в 200 раз превышено предельно допустимое значение биологического потребления кислорода, на стоках. Предприятие обжаловало штраф в 3,8 млрд рублей.

В октябре 2019 года ведомство потребовало арестовать счета и другое имущество ООО «Биофармкомбинат», считая, что предприятие не сможет выплатить штраф в 3,8 млрд рублей. Однако суд отказался арестовывать счета завода. Минприроды попыталось обжаловать решение в 20 арбитражном суде Тулы и арбитражном суде Центрального округа. Оба суда также не поддержали ведомство.

Также суд отказал в удовлетворении повторной жалобы рязанского минприроды. Позже завод повторно обжаловал штраф в 3,8 миллиарда.