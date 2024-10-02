Новости Рязани за 2 октября 2024 год

В фотоловушку Окского заповедника попали серые журавли и енотовидная собака

Кадры опубликовали 2 октября.

В фотоловушку Окского заповедника снова попали серые журавли. Кадры опубликовали 2 октября в Telegram-канале «Окский заповедник». На фото также можно увидеть енотовидную собаку и цаплю. «Мелководное озеро осенью — это журавлиная спальня и общественная столовая. Журавли до рассвета спят, стоя в воде и засунув голову под крыло. Не очень удобно, зато относительно безопасно. Здесь же они и завтракают. В воде еще можно найти лягушек, каких-нибудь беспозвоночных и рыбу. Озерная столовая пользуется популярностью не только у журавлей. Среди любителей рыбного меню — серая цапля, енотовидная собака и кабан», — рассказала Надежда Панкова, старший научный сотрудник. Фото: Telegram-канал «Окский заповедник»

В Рязанском перинатальном центре в сентябре родилась девочка весом 4600 граммов

Вес девочки стал рекордным среди рожденных в сентябре. Самый маленький ребенок весил 960 граммов.

В Рязанском перинатальном центре в сентябре родилась девочка весом 4630 граммов. Об этом сообщили в группе медучреждения во «ВКонтакте». Вес девочки стал рекордным среди рожденных в сентябре. Самый маленький ребенок весил 960 граммов. Отмечается, что всего в первый месяц осени родились 359 малышей, из них 182 — мальчики, 177 — девочки. Пять мам будут воспитывать двойню.

Рязанцев пригласили на открытие баскетбольного сезона 2024/2025

5 и 6 октября в спорткомплексе Дворца детского творчества на улице Есенина, 46 баскетбольный клуб «Рязань» открывает новый сезон 2024/2025.

В Рязани 5 и 6 октября в спорткомплексе Дворца детского творчества на улице Есенина, дом № 46 баскетбольный клуб «Рязань» открывает новый сезон 2024/2025. Об этом сообщила пресс-служба клуба. БК «Рязань» сыграет в чемпионате Центрального федерального округа с «Центром игровых видов спорта» из Тульской области. В субботу, 5 октября, игра начнется в 16:00, в воскресенье, 6 октября, — в 12:00. Возрастное ограничение — 0+ Фото РЗН. инфо предоставила пресс-служба БК «Рязань

В Рязанской области женщина обманула более 10 человек на 2,2 миллиона рублей

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом. Уголовное дело направили для рассмотрения в Советский районный суд Рязани.

В Рязанской области 43-летняя женщина обманула жителей на сумму более 2,2 миллиона рублей. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба областной прокуратуры. По версии следствия, в период с сентября 2018 года по август 2019 года обвиняемая под предлогом оказания содействия в улучшении жилищных условий и приобретения квартир по заниженной стоимости похитила денежные средства у 11 граждан на общую сумму более 2,2 млн рублей. Она же, по данным надзорного органа, с ноября по декабрь 2020 года под предлогом оказания помощи в постановке на миграционный учет и получения гражданства Российской Федерации похитила деньги 3 граждан. Отмечается, что женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом. Уголовное дело направили для рассмотрения в Советский районный суд Рязани.

BAZA: пропала дочь Любови Успенской

По мнению Успенской, ее дочь могли похитить.

Пропала дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина. Об этом 2 октября сообщила BAZA. Отмечается, что, по мнению певицы, ее дочь могли похитить. Как рассказал «Базе» общественник Виталий Бородин, Успенская сама обратилась к нему за помощью, потому что, по словам певицы, ее дочь уже пять дней не выходит на связь. Бородин заявил, что Успенская считает, будто дочь могли похитить из-за концертов певицы в ЛНР и ДНР. Фото: РИА «Новости», Екатерина Чеснокова

Сухую траву в Кораблинском районе тушили шесть часов

По предварительной информации, причиной пожара могло стать сжигание травы.

Сухую траву в селе Никитино Кораблинского района тушили шесть часов. Об этом сообщил ИД «Пресса». Пожар на улице Новой произошел 1 октября. Сообщение о возгорании сухой травы поступило в 11.42. На месте происшествия работали четыре спецмашины и 12 человек личного состава. Жители также помогали в тушении. По предварительной информации издания, причиной пожара могло стать сжигание травы. Пламя, по словам местных жителей, пошло с заброшенных огородов в сторону колхозных построек. Площадь пожара составила примерно в 10 гектаров.

В рязанских маршрутках № 53 вернули льготный проезд

В этом убедился корреспондент РЗН. инфо в среду, 2 октября.

В рязанских маршрутках № 53 вернули льготный проезд. В этом убедился корреспондент РЗН. инфо в среду, 2 октября. В салоне маршрутки появилась инструкция. Там указано, как можно расплатиться ЕЦК. Кроме того, есть информация о том, как пополнить «Умку» и Единую Цифровую карту. Корреспондент ехал в маршрутке 40 минут. За это время около 20 рязанцев оплатили проезд по льготе. В управлении дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани РЗН. инфо сообщили, что перевозчик предоставил необходимые документы для получения компенсации за перевозку льготных категорий. Ранее рязанцы сообщали, что на маршруте планируют вернуть льготный проезд

Скончался актер из фильма «Сволочи» Алексей Облаков

Он скончался в среду, 2 октября. Причина его смерти не указана.

Скончался актер Алексей Облаков. Об этом сообщили на его странице во «ВКонтакте». Облаков скончался в среду, 2 октября. Он умер на 42 году жизни. Причина смерти не указана. Актер дебютировал в кино в 2006 году, исполнив роль в драме «Сволочи». Также он снимался в фильмах «Боец. Рождение легенды», «СОБР» и других. Кроме того, Облаков работал каскадером в фильме «Неверность», сериалах «Молодая гвардия», «Тайны дворцовых переворотов» и других. Фото: личная страница Алексея Облакова во «ВКонтакте»

Путин разрешил подсудимым заключать контракты с Минобороны

Президент подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время.

Президент России Владимир Путин разрешил подсудимым заключать контракт с Минобороны. Об этом сообщил «Коммерсантъ» 2 октября. Отмечается, что президент подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, которые заключили контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Как пишет «Ъ», первый разрешает подписывать контракты с обвиняемыми на этапе судебного производства, второй — приостанавливать производство по уголовному делу и в дальнейшем освобождать от ответственности. По данным издания, ранее обвиняемые могли заключать контракт до передачи дела в суд и после вынесения приговора. Теперь заключить контракты с Минобороны и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом. Уточняется, что подписанные Путиным законы вносят поправки в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и в закон о военной службе. Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит закон о возможности отправки подсудимых в зону СВО.

Мэрия попросила рязанцев убрать автомобили с центральной улицы

Автомобили попросили убрать из-за проведения общегородского субботника.

Мэрия попросила рязанцев убрать автомобили с центральной улицы. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 2 октября. В связи с проведением общегородского субботника в Рязани автомобилистов просят освободить от парковки частного транспорта участок дороги по улице Свободы (от улицы Ленина до улицы Щедрина) с 08.00 до 17.00 ежедневно до конца текущей недели. Администрация города обратилась к рязанцам с просьбой учесть эту информацию и не оставлять свои транспортные средства на указанной территории.

Рязанцы сообщили о новой дорожной камере после Солотчинского моста

Она фиксирует скорость автомобилей.

Рязанцы сообщили о новой дорожной камере после Солотчинского моста. Пост об этом появился 2 октября в группе «Автоблог Рязань» во «ВКонтакте». По словам рязанцев, камеру установили после моста через реку Оку в сторону Солотчи. Она фиксирует скорость автомобилей. Напомним, в Рязанской области массово поменяли расположение дорожных камер. Фото: «Автоблог Рязань» во «ВКонтакте»

В минцифры объяснили плохую слышимость сирен в Рязани

Также рязанцев попросили сообщить в каком районе и по какому адресу не было слышно/плохо слышно сигнал оповещения.

В минцифры объяснили плохую слышимость сирен в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Отмечается, что в некоторых районах города было плохо слышно сирены. В минцифры пояснили, что в большей степени это связано с плотной высотной застройкой территории. Рязанцев попросили сообщить в каком районе и по какому адресу не было слышно/плохо слышно сигнал оповещения. Сообщения можно отправить на адрес электронной почты ГКУ Рязанской области «Региональный мониторинговый центр» safe. region@ryazan.gov.ru.

В Рязанской области осудят водителя трактора, наехавшего на женщину

Потерпевшая получила тупую травму грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов.

В Пителинском районе осудят водителя трактора, наехавшего на женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. По данным следствия, 4 ноября 2023 года работник предприятия, управляя трактором, к которому было подцеплено навесное оборудование, не убедился в отсутствии посторонних людей в зоне работы машины и при движении задним ходом наехал на рядом стоящего человека. Потерпевшая получила тупую травму грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в СК.

Медведева избрали председателем совета директоров «Ростелекома»

Дмитрий Медведев сменил на этом посту спецпредставителя президента по вопросам экологии Сергея Иванова.