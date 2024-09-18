Госдума рассмотрит закон о возможности отправки подсудимых в зону СВО

Проект предусматривает прекращение уголовного преследования подсудимых в случае прохождения службы в зоне спецоперации.

Госдума рассмотрит закон о возможности отправки подсудимых в зону СВО. Об этом пишет РБК.

Законопроект предусматривает прекращение уголовного преследования подсудимых в случае прохождения службы в зоне спецоперации.

В настоящее время отправиться туда могут те, чье дело суд еще не рассматривает по существу, либо те, кто уже осужден.