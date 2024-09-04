В Рязанской области массово поменяли расположение дорожных камер. Об этом сообщили жители региона в соцсетях. Редакция собрала комментарии рязанцев за последнюю неделю. Дорожные камеры теперь располагаются в следующих местах:
на Северной окружной дороге между заправками «Газпром» и «Змей Горыныч» (направление камеры — в сторону центра Рязани);
на улице Интернациональной около дома № 23;
в Борках перед съездом на ТЦ «Солнечный» (направлена в сторону Борок);
на Южной Окружной перед «М5 Молл»;
недалеко от свалки после Храпова на Окружной дороге;
на выезде из гипермаркета SELGROS на Восточной окружной дороге;
село Соболево, ближе к выезду в сторону Рязани;
село Пехлец (направление — в сторону Ряжска);
- село Подвислово, около остановки.
Напомним, с 1 сентября 2024 года начали действовать новые требования к системе фотовидеофиксации нарушений ПДД. Ранее в СМИ сообщалось, что из-за этого часть камер перестанут работать. В региональном минтрансе заявили, что в Рязанской области «никакие камеры сниматься не будут»,"В нашем регионе заблаговременно приведено в соответствии со вступающими в силу новыми требованиями. На данный момент все системы видеофиксации установлены по действующему законодательству", — подчеркнули в ведомстве.