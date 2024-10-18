Жителям села Половское подключили воду

Без ресурса остался один дом, который подключат на следующей неделе.

Глава Спасского района Нина Соломатина прокомментировала редакции РЗН. Инфо ситуацию с подключением воды в селе Половское.

По ее словам, в населенном пункте проложена водопроводная труба до улицы Лесная. Подключены все, за исключением одного дома, который планируется подключить на следующей неделе.

Напомним, Жители села Половское рассказывали, что у них нет воды третий месяц.

Администрация Спасского муниципального района отмечала, что сметная документация для прокладки новой водопроводной сети на улице Лесная была готова.

«На момент 1 октября 2024 года количество жителей, у которых отсутствует центральное водоснабжение — 12 человек на улице Лесной в Половском», — уточнили в ведомстве.