Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 18
Сбт, 19
Вск, 20
ЦБ USD 96.42 -0.73 19/10
ЦБ EUR 104.86 -0.9 19/10
Нал. USD 95.51 / 96.21 18/10 17:30
Нал. EUR 104.40 / 105.30 18/10 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 14:33
4 347
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
14 979
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
37 851
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
26 026
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Жителям села Половское подключили воду
Без ресурса остался один дом, который подключат на следующей неделе.

Глава Спасского района Нина Соломатина прокомментировала редакции РЗН. Инфо ситуацию с подключением воды в селе Половское.

По ее словам, в населенном пункте проложена водопроводная труба до улицы Лесная. Подключены все, за исключением одного дома, который планируется подключить на следующей неделе.

Напомним, Жители села Половское рассказывали, что у них нет воды третий месяц.

Администрация Спасского муниципального района отмечала, что сметная документация для прокладки новой водопроводной сети на улице Лесная была готова.

«На момент 1 октября 2024 года количество жителей, у которых отсутствует центральное водоснабжение — 12 человек на улице Лесной в Половском», — уточнили в ведомстве.