Появились новые подробности смертельной аварии в Путятинском районе

Авария случилась 17 января на 317 километре трассы М-5 «Урал». В ней погибли два человека.

Появились новые подробности смертельной аварии в Путятинском районе. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Авария случилась 17 января на 317 километре трассы М-5 «Урал». По данным издания, полиция просмотрела записи видеорегистратора одной из машин и выяснила, что ДТП случилось по вине 32-летнего гражданина Кыргызстана, который управлял грузовым автомобилем Mercedes-Benz. По предварительным данным, при обгоне он задел ВАЗ 21074. Фура зацепила задним бампером водительскую дверь, после чего «Жигули» занесло. Легковушка ударилась об отбойник, а потом столкнулась с грузовиком Scania.

Напомним, водитель и пассажирка легковой машины погибли на месте, еще одна пассажирка сейчас находится в больнице, в тяжелом состоянии.

Водитель Mercedes-Benz скрылся с места происшествия. Его задержали полицейские. На мужчину возбудили уголовное дело.