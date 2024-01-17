В полиции прокомментировали смертельное ДТП в Путятинском районе

В результате происшествия два человека погибли на месте.

В среду, 17 января, примерно в 08.45, в Путятинском районе на 318-м километре автодороги М-5 «Урал», по предварительной информации, столкнулись «ВАЗ-2107» и фура «Скания». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В результате происшествия водитель и 56-летняя пассажирка легковушки погибли на месте, вторая пассажирка доставлена в медучреждение.

Водитель грузового автомобиля не пострадал.

На месте ДТП работает следственно оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.