Стал известен виновник смертельного ДТП на трассе М-5 в Рязанской области

Авария произошла в среду, 17 января. Погибли двое.

В сети появились фотографии с места смертельного ДТП в Путятинском районе. Снимки опубликовало издательство «Пресса».

Авария произошла в среду, 17 января, на 317 километре трассы М-5 «Урал».

По предварительной информации водитель ВАЗ-2107 выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком Scania. После этого легковушку отбросило на отбойник.

Водитель и 56-летняя пассажирка «Жигулей» погибли. Другую 36-летнюю пассажирку «семерки» отвезли в больницу.

За рулем фуры был 32-летний житель Караганды. Ранее сообщалось, что он не пострадал.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение по этому участку трассы затруднено.