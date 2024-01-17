Стал известен виновник смертельного ДТП на трассе М-5 в Рязанской области
Авария произошла в среду, 17 января. Погибли двое.
В сети появились фотографии с места смертельного ДТП в Путятинском районе. Снимки опубликовало издательство «Пресса».
Авария произошла в среду, 17 января, на 317 километре трассы М-5 «Урал».
По предварительной информации водитель ВАЗ-2107 выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком Scania. После этого легковушку отбросило на отбойник.
Водитель и 56-летняя пассажирка «Жигулей» погибли. Другую 36-летнюю пассажирку «семерки» отвезли в больницу.
За рулем фуры был 32-летний житель Караганды. Ранее сообщалось, что он не пострадал.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение по этому участку трассы затруднено.